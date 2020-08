Tour de France : un homme et une femme remettront désormais les maillots

Christian Prudhomme n'a en revanche pas précisé s'ils mettaient fin aussi à la tradition du "bisou" au vainqueur.

La fin d'une pratique jugée sexiste par beaucoup. Le Tour de France a modifié pour la première fois son protocole et promis un homme et une femme pour remettre les maillots sur les podiums d'arrivée, mettant fin au traditionnel duo de "miss", a indiqué son directeur, Christian Prudhomme, lors d'une conférence de presse à Nice (Alpes-Maritimes), mercredi 19 août.

"Vous aviez l'habitude de voir le champion entouré de deux hôtesses, avec cinq élus d'un côté et cinq représentants des partenaires de l'autre. Là, ce sera différent avec un seul élu et un seul représentant du partenaire du maillot jaune, ainsi qu'une hôtesse et un hôte pour la première fois", a-t-il déclaré.

La fin du "bisou" ?

"Oui, c'est nouveau mais on le faisait déjà sur d'autres courses depuis 20 ans comme sur Liège-Bastogne-Liège", organisé comme le Tour de France par Amaury Sport Organisation (ASO), a ajouté Christian Prudhomme. En 2018, une autre course du premier échelon mondial organisée par ASO, la Flèche Wallonne, avait elle opté pour un podium mixte, un homme pour récompenser la lauréate et une femme pour le vainqueur.

Christian Prudhomme n'a en revanche pas précisé s'ils mettaient fin aussi à la tradition du "bisou" au vainqueur mais le contexte sanitaire semble de toute façon avoir eu raison de cette autre pratique décriée.