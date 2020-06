Tickets restaurants : un nouveau plafond à 38 euros par jour

Durant le confinement, l’équivalent d’1,5 milliards d’euros de tickets restaurants n’a pas été utilisé. Alors pour pouvoir les dépenser, le plafond habituel de 19 euros par jour passe à 38 euros. Les tickets restaurants seront également utilisables les dimanches et jours fériés. Un changement qui concerne les cafés et restaurants. Dans les supermarchés et les commerces alimentaires, les règles ne changent pas.

Avec cette nouvelle mesure, le gouvernement espère inciter les Français à retourner au restaurant et ainsi relancer la consommation des ménages et apporter un soutien aux restaurateurs. En effet, à la suite de la crise sanitaire induite par le Covid-19, une crise économique sévit dans le pays. En France, 4,4 millions de salariés utilisent des tickets restaurants. Le doublement du plafond à 38 euros restera en vigueur jusqu’au 31 décembre.

