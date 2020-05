Théâtre de la Huchette : "La cantatrice chauve" fête ses 70 ans à distance

La célèbre pièce de Ionesco "La Cantatrice chauve" fête ses 70 ans à distance au théâtre de la Huchette, où elle est d'ordinaire jouée sans interruption depuis 1957.

C'est une première. La cantatrice chauve n'est plus jouée depuis plus de deux mois au théâtre de la Huchette, à Paris. Créée le 10 mai 1950 au théâtre des Noctambules puis reprise à la Huchette sept ans plus tard, la célèbre pièce d'Eugène Ionesco était depuis jouée 5 soirs par semaine sans jamais une interruption de cette ampleur. Le compteur s'est arrêté, pour une durée encore indéterminée, à plus de 19000 représentations et deux millions de spectateurs. Un record mondial.

C'est donc un anniversaire un peu particulier qui est célébré ce printemps. Avec un gâteau et des bougies en carton en attendant de retrouver le public. Mais les membres de la troupe ne pouvaient pas rester sans rien faire pour célébrer les 70ans de création de la pièce qui a donné à leur scène une renommée internationale. La crise du Covid-19 aura peut-être mis une pause temporaire à cette longévité inégalée, mais l'espoir et la bonne humeur restent de mise.

Une web-série à découvrir

Avant une reprise à une date encore inconnue, c'est sur le compte Twitter du théâtre et sa chaîne Youtube que le public est invité à célébrer l'événement. Une web-série de sept épisodes raconte l'histoire de la pièce, chef-d'oeuvre du théâtre de l'absurde.

La voici, la voilà ! La troisième partie du web-documentaire consacré à La Cantatrice chauve. On visionne, on like, on partage sans modération... https://t.co/zFSRYfMiKa — Théâtre La Huchette (@theatrehuchette) May 16, 2020

A travers de nombreux témoignages et des images d'archives, on découvre l'histoire de cette "cantatrice". On entend par exemple Eugène Ionesco lui-même se moquer, en 1987, de la genèse de l'écriture de sa première pièce: "C’était un canular, c’était la dérision du langage, c’était la construction d’une pièce non figurative, abstraite" explique-t-il lors d'une émission de télévision. A travers ces documentaires, le public peut découvrir 70 ans d'anecdotes et de témoignages pour comprendre l'importance de cette pièce dans le patrimoine littéraire et théâtral français.