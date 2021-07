Thaïlande : les touristes étrangers de retour à Phuket

Les plages paradisiaques de Phuket, en Thaïlande, sont restées vides pendant plus d’un an. Ce haut lieu du tourisme dans le royaume était interdit aux visiteurs étrangers depuis mars 2020 et le début de la pandémie de Covid-19. Jeudi 1er juillet, l’île entame cependant sa lente réouverture. Les touristes complètement vaccinés pourront profiter des paysages de carte postale, sans passer par une quarantaine. Les commerçants sont soulagés. "Les hôtels sont fermés depuis plus d’un an. 85 à 90% d’entre eux n’ouvriront pas, parce que seuls certains sont encore opérationnels", estime le président de l’association hôtelière de Thaïlande.

Une troisième vague liée au variant Delta

Les deux tiers de la population de Phuket ont été vaccinés. Avant la crise, la Thaïlande accueillait près de 40 millions de visiteurs par an. Jeudi, 250 touristes étrangers devaient atterrir sur l’île. Leur arrivée est très attendue, alors que les autorités tentent de contenir une troisième vague épidémique, liée en partie au variant Delta du Covid-19.