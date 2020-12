Tests obligatoires en Corse : "Si on ne fait pas le test, on s'expose à une sanction de 135 euros", prévient le directeur de cabinet du préfet de Corse

Le préfet de Corse l'a annoncé ce samedi 12 décembre : les personnes souhaitant se rendre sur l'île, durant les fêtes de d'année, devront faire un test PCR ou antigénique, 72 heures avant de monter dans l'avion ou d'embarquer sur un bâteau. Cette mesure sera effective dès samedi prochain. "Si on ne fait pas le test, on s'expose à une sanction de 135 euros", affirme sur franceinfo François Chazot, le directeur de cabinet du préfet de Corse.

Qui va vérifier la validité de ces tests ?

Tout d'abord, il y aura une première vérification, une attestation sur l'honneur par la compagnie aérienne qui vérifiera que la personne a bien fait le test. Et ensuite, il y aura des contrôles : des contrôles substantiels, mais pas systématiques.

La règle, c'est de faire le test avant. Si on ne l'a pas fait et qu'on prend le bateau ou l'avion, on s'expose à une sanction qui peut aller de 135 euros d'amende pour la première occurence, et qui peut être majorée en cas de récidive.

Ce test doit être fait 72h avant de voyager mais ne peut-on pas attraper le virus bien après ?

Les allers-retours qui vont se faire pour la Corse pour les fêtes, ce sont surtout des rapprochements familiaux : c'est souvent des personnes qui ont de la famille en Corse qui vont passer les fêtes avec leur famille ou au contraire, des personnes qui ont passé les fêtes avec leur famille sur le continent et qui reviennent en Corse. Et donc, imaginons que la personne fasse son test 72 heures avant, on peut très bien compter sur la responsabilité des gens qui vont voyager, sachant qu'ils vont aller après voir leur famille sur l'île, pour faire attention à leur comportement et éviter les comportements à risque dans les 72 heures qui les sépareront de leurs voyages.

Est-ce que vous craignez que cette décision soit cassée ?

C'est une décision qui a été prise en concertation avec les élus, les responsables locaux et les professionnels de santé. Sur l'île, on a fait une concertation à la demande du gouvernement sur ce sujet. On a fait des propositions au gouvernement qui ont été arbitrées. Et puis, c'est un dispositif qui est en place aussi pour d'autres îles du territoire français, notamment dans les départements d'Outre-mer, où on doit faire un test 72h aussi avant. Et puis, il faut savoir qu'il y a un vrai différentiel de contamination entre la Corse et le Continent. Aujourd'hui en Corse, le taux d'incidence est faible, il est en dessous de 30 pour 100 000, alors qu'on a un taux d'incidence moyen sur le continent, de 110 à peu près pour 100 000. De plus, on est une île où on est assez fragiles sur les capacités hospitalières. Voilà pourquoi on a pris cette décision.