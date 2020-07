Tests au coronavirus : les laboratoires pris d'assaut

Depuis le début des vacances d'été, c'est tous les jours comme cela : les laboratoires sont pris d'assaut. "Je suis venu faire un test PCR parce que je dois me rendre dans les DOM-TOM et le test est obligatoire", explique un homme. "Je voyage en Espagne pour rejoindre de la famille donc je préfère le faire", précise une autre femme.

Une hausse significative des demandes de test

A l'intérieur des laboratoires, la cadence est infernale. Les demandes de prise de rendez-vous se succèdent. "On est dans le rush mais on n'a pas le choix, on s'adapte, on répond, on prend les rendez-vous, on fait comme on peut", constate Julien Hoekelet, un secrétaire. Le laboratoire enregistre une hausse de 25% des tests en quelques semaines. Pour gérer l'afflux, les dix salariés du laboratoire ont même du travailler jusqu'à minuit. Le responsable du laboratoire n'arrive pas à recruter du personnel qualifié.





