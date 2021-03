Témoignages : être jeune au temps du Covid-19

Elise et ses amis ont donné rendez-vous aux équipes de France 3 devant leur lycée grenoblois, en Isère. La crise du Covid-19 a profondément changé leurs habitudes. Le midi, par exemple, ils ne peuvent plus manger au lycée. Le Bac, lui aussi, est grandement perturbé. "Aujourd'hui, on aurait dû avoir nos plus grosses épreuves. Maintenant, il nous reste le grand oral, qui est coefficient huit ou dix, et la philosophie", détaille Roxane, 17 ans, élève de terminale.

"Ce n'est pas la vie étudiante que j'imaginais"

A trois mois des épreuves, il y a beaucoup d'incertitudes et cette impression de ne pas être une génération comme les autres. Sur le campus de Grenoble, les étudiants de première année avaient imaginé leur entrée à l'université autrement. Ils tombent de haut. "On va dire que ce n'est pas la vie étudiante que j'imaginais", se désole Raphaël, 20 ans. "On a tous vu les films américains, avec les grosses soirées...", ironise Kévin, 19 ans.