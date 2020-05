Témoignage : un patient atteint du Covid-19 raconte son combat

Xavier Dubart a passé 21 jours dans un coma artificiel et a perdu 29 kilos. La vidéo a été postée sur les réseaux sociaux et a déjà été visionnée par près d'1,2 million de personnes. On y voit l'ancien militaire de 52 ans sur son lit d'hôpital. Il témoigne de son calvaire des dernières semaines. "J'ai chopé le Covid-19, qui m'a conduit aux urgences d'Évreux, puis de service en service pour subir intubation, trachéotomie…, énumère le quinquagénaire. Ce que j'ai subi et l'état de fatigue dans lequel je me trouve, je ne le souhaite à personne".



Le début du déconfinement ne l'inquiète pas

Xavier Dubart se trouve toujours en soins intensifs au CHU de Rouen (Seine-Maritime). Sa vidéo, il l'a réalisée avant tout pour remercier l'ensemble du personnel soignant en Normandie et partout en France. Il ne sait pas s'il est à présent immunisé contre le nouveau coronavirus. Néanmoins, le début du déconfinement ne l'inquiète pas ; à condition, bien sûr, que chacun respecte les consignes données par les autorités.

