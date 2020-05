Tabac : sa consommation a explosé pendant le confinement

Forcément, quand il n'y a pas besoin de descendre en bas de son immeuble de bureau, on est moins dissuadé de se griller une cigarette en travaillant. Alors qu'une grande partie des salariés français se sont retrouvés soit à télétravailler soit au chômage partiel pendant les huit semaines du confinement, la consommation de tabac a augmenté. En effet, selon une étude de Santé publique France, après à peine deux semaines de confinement, déjà 27% des fumeurs indiquait avoir augmenté sa consommation.

Cinq cigarettes en plus par jour

"J'avais une activité physique, d'être couvreur. Quand on travaille, qu'on pose les tuiles, qu'on fait la zinguerie, on est concentré, on fume moins", confirme un fumeur, qui confie avoir multiplié par trois sa consommation de cigarettes pendant la période. En moyenne, la hausse a été de cinq cigarettes par jour, complète l'étude de Santé publique France.

