DIRECT. Covid-19 : la vaccination est désormais ouverte à tous les 55 ans et plus

Ce qu'il faut savoir

Tous les 55 ans et plus sont désormais éligibles à la vaccination, avec l'AstraZeneca ou bientôt le vaccin de Johnson & Johnson, et l'intervalle d'injection pour la 2e dose sera allongé pour ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna, a annoncé le gouvernement. Dès ce lundi 12 avril, "tous les Français de plus de 55 ans, sans conditions, pourront recevoir" l'AstraZeneca, a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran au Journal du dimanche. Ils pourront également recevoir celui de Johnson & Johnson, livré en France pour la première fois à compter de ce lundi. Suivez notre direct.

La vente d'autotests en pharmacie autorisée. Un arrêté du ministre de la Santé publié dimanche au Journal officiel autorise la vente en pharmacie d'autotests de dépistage du Covid-19 sur prélèvement nasal, pour les personnes asymptomatiques de plus de 15 ans. Ces autotests "vont se déployer progressivement dans des milliers d'officines tout au long de la semaine", a également déclaré Olivier Véran dans le Journal du dimanche.

Au Royaume-Uni, les Anglais se préparent à réinvestir terrasses de pubs et salons de coiffure au terme d'un long hiver confiné. "Je suis sûr que ce sera un énorme soulagement pour les propriétaires d'entreprises fermées depuis si longtemps et pour tous les autres, c'est l'occasion de recommencer à faire certaines des choses que nous aimons et qui nous ont manqué", s'est réjoui le Premier ministre Boris Johnson. Des allègements de restrictions sanitaires sont également attendus cette semaine en Italie, Irlande, Slovénie et Grèce.

L'Allemagne a pour sa part franchi le seuil des 3 millions de contaminations, selon des chiffres publiés lundi par l'autorité nationale de veille sanitaire. La chancelière Angela Merkel s'est à nouveau prononcée au cours du week-end en faveur d'une forme stricte de reconfinement national pour une période assez brève.