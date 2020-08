Stress de la rentrée : comment rester zen ?

Cette année, le tableau de la rentrée parait bien sombre. L'inconnue fait peur à de nombreux Français, tous ages confondus. "On se demande comment les six prochains mois vont se passer", explique un père de famille. L'école est source d'angoisse pour les parents. "On a peur que les écoles ferment, l'école à distance a vraiment été difficile", confie une mère de famille.

De multiples questions

Il y a de l'inquiétude aussi entre les enseignants et leurs élèves dont les contacts seront réduits. Difficile de se projeter pour deux amies qui devaient rentrer pour la première fois à l'université. Y aura-t-il des cours à distance ? Et le travail ? Y retourner n'est pas sans obstacles. Des Français appréhendent le retour dans les transports en commun ou le port du masque toute la journée. Une psychologue conseille de se projeter mentalement dans les situations compliquées pour dompter l'angoisse.









Le JT

Les autres sujets du JT