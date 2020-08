Rentrée scolaire : des préparatifs qui rassurent ?

Dans la classe de Cécile Nicole, les nouveaux manuels viennent d'arriver, signe du coup d'envoi de la nouvelle année scolaire. Pour cette enseignante de CE2, la première mission sera une remise à niveau après presque 3 mois sans cours. "Je vais prêter encore plus attention aux acquis et bien sûr mettre encore plus l'accent sur les bases", explique-t-elle. Le programme demeure la préoccupation des enseignants, comme d'habitude, car le protocole sanitaire semble finalement connu et identique à celui de juin dernier à une exception près.

Des parents d'élèves perplexes

Le port du masque devient obligatoire. Une difficulté importante, surtout en maternelle où l'apprentissage est basé sur l'expression du visage. "Pour l'articulation, les enfants n'ont pas les mêmes repères", souffle Maryline Babel, enseignante en petite et moyenne section de maternelle. Les parents devront également porter le masque aux abords de l'école. "On ne sait pas vraiment comment ça va se passer, si on a le droit d'accompagner les enfants jusqu'à la classe ou si on doit rester à l'extérieur", s'inquiète une maman d'élève.

Le JT

Les autres sujets du JT