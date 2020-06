Strasbourg : un premier concert organisé avec les mesures sanitaires

C'est une initiative menée vendredi 5 juin à Strasbourg (Bas-Rhin) qui laisse perplexe. Dans une salle qui peut accueillir 900 personnes, seules 50 ont pu prendre place lors d'un concert. Une drôle d'ambiance et la démonstration, selon les organisateurs, de l'impossibilité du respect des directives sanitaires pour être économiquement viable. En arrivant, les spectateurs pouvaient se placer librement mais uniquement sur des emplacements délimités par des croix. "C'est étrange. C'est contraire aux concerts", confie une spectatrice.

"Ce n'est pas un modèle qui est tenable"

Le concert est donc un appel au secours d'une filière sans perspectives pour la fin de la saison. "Ça fait des mois et des semaines qu'on discute dans notre milieu, avec tous les gens de la profession, et c'est clair, ce n'est pas un modèle qui est tenable", explique Patrick Schneider, directeur et co-fondateur de "La Laiterie". Mais malgré les contraintes, ni les spectateurs ni le groupe n'ont regretté l'expérience.

