Strasbourg : pass sanitaire et masque obligatoire au marché de Noël

Après une année blanche, le marché de Noël fait son retour à Strasbourg (Bas-Rhin). Un retour surveillé alors que les cas de Covid-19 sont en forte hausse à travers la France, et au-delà des frontières.

Le marché de Noël de Strasbourg (Bas-Rhin) fait son retour vendredi 26 novembre, après deux ans d'absence. Mais l'ambiance n'est pas à la fête, le rebond épidémique est dans tous les esprits. Les 300 commerçants du marché se disent prêts à accueillir les visiteurs. Ils craignent toutefois une fermeture anticipée liée au Covid, comme à quelques kilomètres de là : en Allemagne, plusieurs sites ont dû être fermés. "Il faut rester positif et continuer d'espérer qu'on arrive au bout du marché", indique Michel Wagner, président du syndicat professionnel des exposants du marché de Noël de Strasbourg.

Quelques restrictions supplémentaires

Des mesures ont déjà été prises comme l'espacement plus large entre les chalets, le port du masque sur le marché, et l'interdiction de boire ou manger entre les stands. La consommation sera limitée à certaines zones spécifiques. Ces mesures ne découragent pas les Strasbourgeois, heureux que le marché puisse se tenir. De nouvelles restrictions pourraient être décidées par la mairie et la préfecture en fonction du taux d'incidence en Alsace.