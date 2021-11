Strasbourg : la menace du Covid-19 plane sur le marché de Noël

Les derniers préparatifs sont en cours au marché de Noël de Strasbourg (Bas-Rhin) : les stands alimentaires font le plein, mais sans déborder sur les quantités disponibles le temps d'un week-end. Les vendeurs se montrent vigilants alors que le gouvernement devrait annoncer des mesures pour endiguer la cinquième vague de Covid-19 en France. "On va prendre de la marchandise sur deux, trois jours, mais on ne va pas aller au-dessus", explique Nadia Sassi, du syndicat des industriels forains de l'Est de la France. Des commandes limitées pour éviter toutes pertes en cas de fermeture.

Méfiance chez les commerçants

Le marché de Noël ne devrait pas être annulé par les autorités, mais les commerçants restent tout de même prudents et suivent l'actualité de très près. "Si je me retrouve avec beaucoup de marchandises et dans l'impossibilité de vendre, c'est quand même un problème", témoigne Bernard Kuntz, commerçant sur le marché alsacien. Avec le taux d'incidence en hausse dans la région, les règles et les gestes barrières sont particulièrement scrutés, alors que l'arrivée de touristes allemands sera moins importante que d'habitude.