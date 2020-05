Strasbourg : le tramway transfrontalier avec l'Allemagne redémarre

Après 70 jours d'interruption, le tramway de Strasbourg (Bas-Rhin) franchit à nouveau le Rhin. Il rejoint la ville de Kehl, en Allemagne, et ce sont deux voyageurs qui ont été les tous premiers à refaire le trajet. "Ça m'a beaucoup manqué. Je pense que c'est important qu'il y ait à nouveau le tram qui relie les deux pays", se réjouit une des deux passagers. Au delà du symbole, c'est la vie économique qui reprend.

Un trajet sous haute surveillance

Ce jeune homme peut enfin retrouver le chemin du bureau après plus de deux mois de télétravail. Un trajet sous haute surveillance car le voyage n'est possible que pour motif impérieux. Certains essaieront malgré tout de resquiller pour acheter des cigarettes, moins cher côté allemand, mais sans succès. À Kehl, en Allemagne, les commerces ont déjà rouvert, mais certains commerçants vivent le retour du tramway et des Français avec une pointe d'inquiétude, car l'Est de la France a été lourdement touché par le coronavirus.

