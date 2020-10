Strasbourg : le Parlement vit-il ses derniers instants ?

Le Parlement européen à Strasbourg (Bas-Rhin) n’a vu aucun député depuis le mois de mars. Pas une seule cession n’a eu lieu depuis le début de l’épidémie de Covid-19. La session de la semaine prochaine a été une nouvelle fois transférée à Bruxelles, en Belgique. Pour Anne Sander, députée européenne LR-PPE, c’est un non-respect des traités : "On ne peut pas invoquer la pandémie pour ne pas venir à Strasbourg", dit-elle.



Inquiétude pour Emmanuel Macron

Daniel Freund, député européen Les Verts en Allemagne qui n’a plus à faire la navette, estime qu’il est "beaucoup plus facile de garder la distance et respecter les mesures de précaution chez soi". Le retour a la normale n’est pas envisagé avant plusieurs mois. Aussi, Emmanuel Macron, a endossé le rôle d’avocat. "Le Parlement européen doit se réunir à Strasbourg, dit le président de la République. Si le Parlement européenne, on accepte qu’il ne se réunisse qu’à Bruxelles, on est foutu". Le président du Parlement Européen, David Sassoli, est ferme : l’objectif est bien de retourner à Strasbourg… mais pas pour le moment. Regrettable pour l'économie locale, puisque plusieurs secteurs vivent en partie de la présence des députés.







