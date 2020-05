StopCovid : 45% des Français se disent prêts à télécharger l’application sur leur téléphone, selon notre sondage

Selon un sondage Odaxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et "Le Figaro", 10 millions de Français vont "certainement" l'installer.

Un peu moins de la moitié des Français (45%) se disent prêts à télécharger l’application StopCovid, qui sera opérationnelle à partir du mardi 2 juin, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié ce vendredi 29 mai. Ils sont donc moins nombreux qu'au début du mois d'avril. 62% des Français s’étaient alors dits prêts à utiliser cet outil de traçage numérique censé aider à lutter contre l'épidémie de coronavirus.

10 millions de Français vont "certainement" l'installer

Dans le détail, 19% des Français assurent vouloir certainement installer l’application sur leur téléphone. Cela représenterait potentiellement 10 millions de personnes. 26% probablement, 27% probablement pas et 28% disent qu’ils ne l’envisagent pas du tout. Les moins de 25 ans sont les plus motivés pour télécharger StopCovid (54%), de même que les sympathisants de LREM dans leur ensemble (70%). Les sympathisants du Rassemblement national se montrent les plus méfiants : seulement 31% d’entre eux sont prêts à l’utiliser.

Cette enquête Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée sur internet les 28 et 29 mai 2020, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.