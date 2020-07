Stations balnéaires : le port du masque imposé dans les rues piétonnes au Grau-du-Roi

C. Pain, F. Mazou, P. Jouffriault.

C. Pain, F. Mazou, P. Jouffriault.

Flâner à l'air libre, déambuler dans les rues piétonnes, un plaisir simple de vacanciers. Mais depuis trois jours au Grau-du-Roi, dans le Gard, le port du masque n'est plus simplement recommandé, c'est devenu un laissez-passer. Une mesure sanitaire plutôt bien comprise par les passants. "Je suis tout à fait d'accord. Il faut se protéger et arrêter de faire n'importe quoi", assure une passante. Seule station balnéaire du littoral gardois, le Grau-du-Roi compte 8 500 habitants l'hiver, mais l'été la population peut atteindre certains jours les 120 000 personnes.

Les commerçants ne masquent pas leur mécontentement

Difficile alors de respecter les distances au centre-ville. Avec cet arrêté municipal d'une durée d'un mois, le maire préfère anticiper les risques. "Je constate des stations balnéaires de la côte espagnole être confinées pour 15 jours. C'est à 250 kilomètres de chez nous, c'est pas si loin. Si on peut éviter d'en arriver là, ça serait pas mal", assure Robert Crauste. Si habitants et touristes font bonne figure, les commerçants ne masquent pas leur mécontentement. "On perd beaucoup de passage", assure un vendeur d'articles de sport.





