Sport, danse, anniversaires… les internautes redoublent d'imagination

Un anniversaire seul dans son appartement avec un cupcake et une musique en fond sonore en France. Des klaxons pour les 12 ans d'une jeune fille irlandaise. Sur internet, les vidéos qui montrent des "fêtes" d'anniversaire en période de confinement fleurissent. Et on se débrouille comme on peut. Même si la situation n'est pas idéale, hors de question de louper un anniversaire comme aux États-Unis pour les 95 ans d'une vieille dame.

Sport seul ou "à deux" ?

D'autres veulent rester en forme, mais difficile de faire du sport tout seul. Alors, certains ont trouvé de l'aide, comme avec leurs animaux de compagnie, pour faire des pompes ou des abdos. Aussi du home trainer sur un balcon ou en utilisant leur vélo de route, tête et roues vers le ciel. Les cheerleaders de l'Université de Wake Forest continuent elles de s'entraîner… mais seules et à distance. Elles ont monté une vidéo où elles réalisent une chorégraphie avec un morceau chacun de leur côté. Enfin, sur des aires de Barry White par exemple, les chorégraphies sont de rigueur toujours avec un certain rodage.

