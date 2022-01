Restos du cœur : de plus en plus d'étudiants dans le besoin

BRUT

50 % des personnes accueillies par les Restos du cœur ont moins de 25 ans. Et les étudiants sont de plus en plus nombreux à se rendre aux distributions...

"On s'imagine que c'est pour les personnes qui dorment dans la rue, on ne se dit pas qu'en tant qu'étudiant, on va finir là."

De plus en plus d'étudiants ont recours à des distributions alimentaires aux Restos du cœur. Certains racontent devoir se priver pour faire face à la précarité, d'autres confient avoir mis du temps à se résigner à cette aide. "On accueille que des étudiants ou des personnes âgés de moins de 25 ans, on accueille aussi parfois des personnes entre étudiants et "personnes recherchant du boulot"", explique Mélodie, bénévole. "Après, c'est un peu comme un centre normal donc on leur sort de la nourriture pour une semaine du coup, ils ont le droit à des fruits, des légumes, des yaourts, des conserves et des plats frais qu'on reçoit de supermarché", ajoute-t-elle.

Jean-Jacques, lui aussi bénévole, explique que le centre est ouvert en journée pour les familles et les personnes seules. Le soir, les distributions sont réservées spécialement aux étudiants et aux moins de 25 ans. "C'est tout le temps en hausse, même toutes les semaines on a une trentaine d'étudiants de nouveau par semaine", déplore-t-il.