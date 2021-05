Une société de nettoyage fait briller les vitrines des commerces touchés par la crise sanitaire

Raclette et éponge à la main, les voilà prêts à une séance de lèche-vitrines. Alors que les commerces non essentiels et les terrasses sont autorisés à rouvrir à compter de ce 19 mai, une entreprise de nettoyage basée à Fréhel dans les Côtes-d'Armor a décidé de faire jouer la solidarité.

Accompagné par deux de ses employés, Mikaël, le patron est venu donner un coup de main. Car après plus de 6 mois de fermeture (pour les bars et restaurants), il y du boulot pour tout remettre en état avant le retour des clients.

Opération "Vitrines déconfinées"

Les vitres notamment ont besoin d'un bon coup de chiffon. Or certains commerces, durement éprouvés par la crise, n'ont pas forcément les moyens de faire appel à des professionnels. C'est là qu'entre en action l'équipe de choc de Fréhel nettoyage. À travers l'opération "Vitrines déconfinées", ils proposent aux commerçants de plusieurs communes costarmoricaines (Erquy, Plurien, Sables-d'Or-les-Pins et Pléneuf-Val-André) de nettoyer gratuitement leurs vitrines. Le travail ne manque pas mais c'est avec beaucoup d'enthousiasme que le chef d'entreprise et ses salariés s'y attellent.



"On a eu la chance de passer entre les gouttes et de pouvoir continuer à travailler pendant les confinements, explique Mikaël Gorvan. Du coup, on voulait leur montrer qu'on était à leurs côtés pour une réouverture dans les meilleures conditions". Un joli geste même si les vitres ne devraient pas rester propres bien longtemps : la météo s'annonce en effet très pluvieuse pour les jours à venir...