Solidarité : un espace de travail partagé à 1€ pour les étudiants

À Toulouse (Haute-Garonne), Jade Froger, étudiante en pharmacie, découvre son bureau pour la journée. L'étudiante n'a pas de cours en présentiel, alors elle a décidé de venir dans cet espace de travail partagé. Elle profite d'un environnement accueillant : "c'est un espace qui est saint pour pouvoir travailler, pouvoir se concentrer (...) j'ai pu discuter avec des gens et c'était super agréable, ça me changeait".

Un geste solidaire

L'initiative a été lancée cette semaine, les mails et appels se succèdent. Pour soutenir les étudiants dans cette période difficile, la gérante de l'espace de coworking "ô local" a choisi de baisser ses prix. Il faudra débourser 1 euro contre 15 euros habituellement pour la journée. "On a des postes vacants en coworking, ils ne sont pas pleins tout le temps, on s'est dit autant que ça serve, surtout en ce moment, on entend beaucoup parler de la souffrance des jeunes", explique Virginie Diallo.

