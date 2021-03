Solidarité : un boucher propose des repas à 1 euro pour les étudiants

Pascal Derenne, artisan boucher, propose quatre menus à 1 euro pour les étudiants. Hugo est étudiant, il apprécie l'attention particulière pour soutenir le moral et le porte-monnaie : "c'est vraiment génial, on a l'occasion d'avoir de meilleurs produits, on n'achète pas en boucherie normalement, c'est l'occasion de faire un festin pour égayer le quotidien", explique l'étudiant.



Chaque repas coûte 12 euros à l' artisan-boucher

Bouleversé par les images des étudiants en difficulté, Pascal Derenne a décidé de faire un geste solidaire : "on a de l'alimentation pour tout le monde, on peut nourrir tout le monde, il y a du gaspillage qui est fait, si nous dans notre petite boutique on ne peut pas montrer l'exemple, qui est-ce qui va le montre ?". Chaque repas coûte 12 euros à l'artisan, déclaré en don exceptionnel via son bilan comptable. Les clients sont séduits par l'initiative : "on pense à tous ceux qui ont perdu leur petit boulot qui leur permettait de payer leurs études et de vivre au quotidien", explique une cliente.

Le JT

Les autres sujets du JT