A Toulouse, un supermarché propose aux étudiants des menus complets à seulement deux euros

Un menu complet et équilibré pour seulement 2 euros. C'est l’initiative de la directrice d’un supermarché toulousain pour venir en aide aux étudiants durement frappés par la crise sanitaire. Des jeunes qui souffrent psychologiquement mais aussi financièrement. Un tiers d'entre eux serait confronté à des difficultés financières depuis le début de la pandémie et la disparition de nombreux jobs étudiants, seule source de revenus pour beaucoup.

Des étudiants qui, faute d’argent, renoncent à certains soins médicaux, à des produits d’hygiène et ne mangent plus à leur faim. Alors évidemment, ce coup de pouce du magasin est salutaire. Seules conditions pour en bénéficier : passer sa commande la veille en remplissant un formulaire sur place et présenter sa carte d’étudiant.

Un juste retour des choses

Pour proposer un repas équilibré à deux euros, l’enseigne n’utilise que ses produits en stock et les prépare sur place. Situé au centre-ville de Toulouse, non loin de l’université Toulouse 1 Capitole, le magasin est habituellement très fréquenté par les étudiants. Les aider en ces temps difficiles est un juste retour des choses pour Angélique Pertus, la directrice du magasin : C’est dire aux étudiants qu’ils ont toujours été là pour nous et maintenant c’est à nous de leur rendre la pareille, d’être là pour eux et de répondre à leurs demandes. Une opération solidaire qui va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année universitaire.