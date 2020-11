Restaurants : un site internet géolocalise les établissements proposant la vente à emporter

Carole Massié est webmaster dans la fonction publique à Beaumont (Puy-de-Dôme). Elle a choisi de mettre cette compétence au service des restaurateurs corréziens. Bénévolement, elle a développé un site internet, "emportetonmiam.fr", pour géolocaliser les établissements qui proposent des plats à emporter. Une façon de joindre l'utile à son envie d'aider.

75 adresses recensées

Un simple clic sur un pictogramme renvoie au site ou à la page Facebook du restaurant. Sur la carte d'emportetonmiam.fr, n'apparaissent que ceux qui ont gardé leurs fourneaux allumés. Pour les recenser, Carole Massié les appelle un par un. "Humainement, c'est génial. Il y a de l'échange, et on voit qu'on peut peut-être aider quelqu'un", confie-t-elle. Un couple de restaurateurs de Saint-Augustin (Corrèze), à la tête de l'auberge "Les ruchers des bruyères", salue cette démarche. Pendant le confinement, ils proposent des plats à emporter les jeudis et les dimanches. Grâce au site de Carole Massié, ils peuvent diffuser cette information au-delà de leur cercle d'habitués. Emportetonmiam.fr recense, pour l'heure, 75 adresses aux quatre coins de la Corrèze.

