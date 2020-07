Rapport critique des pompiers sur la gestion de crise du Covid-19 : Les propos des pompiers "sont souvent très exagérés", estime Frédéric Valletoux

Le président de la Fédération Hospitalière de France, dit avoir découvert ce rapport "avec assez d'étonnement".

Un rapport publié samedi 4 juillet critique de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Le document dénonce en des termes très durs la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 en France. "J'ai vu ce rapport avec assez d'étonnement. Il y a depuis toujours une guerre entre les blancs et les rouges, entre le 15 et le 18 pour essayer de prendre la main sur l'appel d'urgence", a réagi dimanche 5 juillet sur franceinfo Frédéric Valletoux, président de la FHF (Fédération Hospitalière de France), et maire de Fontainebleaux (Seine-et-Marne).

Des enquêtes en cours

Pendant cette crise, "le 15 a fait face. Si on avait dit, le numéro unique c'est 18, le 18 aurait été débordé. Ce sont des gens qui auraient eu d'autres types de problèmes. Quel que soit le numéro, la ligne aurait été débordée. Des enquêtes sont en train d'être faites, donc laissons parler les chiffres. Mais on voit qu'il n'y a pas de surmortalité pour d'autres types de pathologies."

Les propos des pompiers "sont souvent très exagérés", même "s'il y a des constats qui sont vrais sur la lourdeur administrative." Les pompiers estiment que les Agences régionales de santé n'étaient pas préparées à une telle situation. "C'est un constat qui fait l'unanimité", a expliqué Frédéric Valletoux.