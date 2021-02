Fonds de solidarité : des travailleurs indépendants attendent toujours de toucher leur aide

J. Duponchel, M.-P. Degorce, N. Salem, E. Delevoye, C. Dechassay

J. Duponchel, M.-P. Degorce, N. Salem, E. Delevoye, C. Dechassay France 2 France Télévisions

Le gouvernement entend soutenir les travailleurs indépendants qui ont du mal à garder la tête hors de l’eau face à la crise sanitaire. Le fonds de solidarité est prévu à cet effet, et les critères permettant d’y avoir droit ont même été peu à peu élargis. Toutefois, certains professionnels n’ont pas touché le moindre centime depuis novembre, relève France 2, lundi 22 février. C’est le cas d’un gérant de boutique de prêt-à-porter, David Yvroud. Il attendait avec un grand espoir le fonds de solidarité mais n'a, pour l'heure, rien touché. L’intéressé révèle qu’il est toujours noté en "attente de traitement" par la direction générale des Finances publiques.

Des aides stoppées

En attendant, son chiffre d’affaires a chuté. Or, quelques milliers d’euros d’aides lui seraient extrêmement bénéfiques. "Il y a un gros décalage entre ce qui est promis et tous les efforts qu’il faut mettre en œuvre pour arriver à obtenir les aides in fine", juge-t-il. Pour d’autres, le problème est ailleurs. Romain Moreau, coach sportif à Paris, touchait bien une aide de 1 500 euros depuis mars 2020 mais, en décembre, cette dernière s’est arrêtée subitement. "J’ai un emprunt à rembourser parce que j’ai dû emprunter pour ouvrir la salle de sport", explique ce dernier, tracassé.

Le JT

Les autres sujets du JT