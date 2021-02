Info franceinfo Plus du tiers des auto-entrepreneurs n'ont pas encore touché le fonds de solidarité du mois de décembre

Plus du tiers des auto-entrepreneurs n'ont pas encore touché le fonds de solidarité du mois de décembre

37 % des auto-entrepreneurs n'ont pas encore touché le fonds de solidarité du mois de décembre 2020, selon une étude révélée jeudi 11 février par franceinfo et menée par la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE), qui représente 80 000 auto-entreprises. Par ailleurs, 21% des auto-entrepreneurs n'ont toujours rien touché pour le mois d'octobre, ajoute le rapport.

Cela s'explique par le fait que le ministère de l'Économie et des Finances a décidé de renforcer ses contrôles pour lutter contre la fraude : le formulaire est complexe et la moindre coquille bloque automatiquement la demande. Résultat, des milliers de dossiers sont bloqués et ce sont autant de personnes qui plongent petit à petit dans la précarité.

"On devrait faire des enquêtes a posteriori, verser le fonds de manière quasi automatique pour conserver ces entreprises en vie, et non assujettir le versement de l'aide à la réponse aux contrôles." Grégoire Leclercq, président de la FNAE à franceinfo

Bercy assure, de son côté, que tous les fonds de solidarité seront versés d'ici quelques semaines. 250 agents supplémentaires vont être dédiés à cette aide. Le fond de solidarité de 1 500 euros pour toutes les petites entreprises en difficulté est prolongé de 2 mois, en janvier et février 2021, a annoncé mercredi, le ministre de l'Economie Bruno Lemaire.