DIRECT. Covid-19 : les pays du G20 et le FMI s'engagent à accélérer la vaccination des pays pauvres

Ce qu'il faut savoir

Les principaux producteurs de vaccins contre le Covid-19, les pays du G20 et le FMI se sont engagés vendredi 21 mai à accélérer la vaccination des pays pauvres. Alors qu'un tiers des habitants des pays les plus riches ont déjà eu au moins une première dose, ils sont seulement 0,3% dans les pays pauvres, selon Covax, le mécanisme mondial de fourniture de vaccins.

Plus d'un million de morts en Amérique latine et aux Caraïbes. Près de 90% des décès enregistrés se répartissent entre cinq pays qui représentent 70% de sa population : le Brésil (446 309), le Mexique (221 080), la Colombie (83 233), l'Argentine (73 391) et le Pérou (67 253).

Le Royaume-Uni classé comme "zone de mutation des variants". En raison de la propagation du variant détecté en Inde, la Grande-Bretagne sera classée à partir de dimanche comme zone de mutation des variants par l'Allemagne. Les voyages entre les deux pays seront drastiquement réduits.

La Californie lève les restrictions sanitaires le 15 juin. Tous les commerces rouvriront à cette date sans distanciation physique. Pour les grands événements organisés en plein air réunissant plus de 10 000 personnes, les autorités californiennes recommanderont une preuve de vaccination ou un test négatif, faute de quoi les spectateurs seront contraints de porter un masque.

Découverte d'un variant "préoccupant" à Bordeaux. Tous les habitants majeurs d'un quartier de la ville du sud-ouest de la France vont pouvoir être rapidement vaccinés, sans conditions, après la découverte d'un "cluster" de quelques dizaines de personnes testées positives à un variant "préoccupant".