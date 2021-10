Covid-19 : confinement prolongé en Nouvelle-Calédonie

Dans une maison de retraite de Dumbéa, en Nouvelle-Calédonie, tout est fait pour protéger les résidents : repas en petits groupes, suspension des visites et respect des gestes barrières. Le quotidien n'est plus le même pour les membres de cette maison de retraite. "C'est difficile de ne pas voir ma fille souvent. Je ressens aussi le manque de mes petits enfants", témoigne Colette Ahon, une pensionnaire.

Des activités pour éviter la solitude

Cette période est vécue difficilement par les membres de la maison de retraite. Claude Guillerme, résident, explique qu'il "n'est pas bien dans ce milieu. Il y a des décès autour de moi et c'est difficile de supporter cela." Pour rompre la solitude, les aides-soignantes organisent des activités et des ateliers pour garder les liens avec les familles. "On a un groupe Facebook où les résidents peuvent parler sur Messenger avec les familles", reconnaît Robertina Helevaut, aide-soignante.