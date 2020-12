Animations, visites contrôlées... Comment les Ephad fêtent Noël malgré le contexte sanitaire

Un verre de champagne, quelques papillotes et des déguisements : dans l'Ephad de Maringues (Puy-de-Dôme), qui accueille 140 résidents, c'est jour de fête. Tout le personnel se plie en quatre pour offrir un peu d'esprit de Noël aux résidents, en cette année si particulière. Des instants joyeux qui plaisent et font du bien. "Le climat est très anxiogène, pour les résidents mais également tout le personnel" explique Sophie Capdevilla, l'animatrices des lieux, qui déambule ce jour-là de chambre en chambre en costume de Noël "Il faut ces moments de joie, de plaisir, on en a tous besoin !".

Un clip du personnel et des familles

En Haute-Saône, la psychologue et l'animatrice d'un établissement de Saulx ont eu une idée. Puisque les grandes animations sont interdites et que certains ne pourront pas retrouver leurs proches pour les fêtes, elles ont eu l'idée de réaliser un clip festif sur la chanson Santa Claus attitude d'Aldebert, la star des chanteurs pour enfants.

Un clip dans lequel on retrouve tous les personnels et les familles des résidents. Un grand moment d'émotion pour tous à la découverte du résultat final. Un beau cadeau de Noël qui restera gravé dans les mémoires.