A Marseille, un food truck solidaire pour les chefs restaurateurs confinés

Le vieux fourgon Citroën transformé en cuisine ambulante accueille des chefs cuisiniers privés de leurs clients. Chaque jour, l’un d’entre eux propose un menu complet à emporter avec le choix entre deux entrées, deux plats et deux desserts. Du frais, du bon, des recettes et des produits adaptés pour être réchauffés facilement à la maison, comme le souligne le chef Sylvain Touati installé sur la Canebière. Pour les desserts du jour, il est associé à un pâtissier de la ville, Clément Higgins, solidaire des patrons de bars et restaurants : "Nous on a la chance d’être encore ouvert et les gens se rabattent beaucoup sur les gâteaux mais ils nous disent en permanence, et ils ont raison, que la vie est morose sans les bars et les restaurants."

Drive solidaire

A l’origine de ce drive solidaire, deux hommes. L’un, Fabien Rugi, emblématique patron du restaurant La Boite à sardines, a mis à disposition son food truck, l’autre est un chef étoilé salarié qui a voulu venir en aide à ses confrères indépendants durement touchés par les conséquences de la crise sanitaire. Une évidence pour Lionel Levy, chef d’Alcyone, le restaurant gastronomique de l’Intercontinental un macaron au Michelin, content de voir que leur recette anti-confinement fonctionne. Ce soir-là, pas moins de 60 réservations ont été enregistrées pour des menus complets facturés 25 euros.