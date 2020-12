A Lille, deux cents bénévoles du mouvement #PourEux préparent et distribuent des repas aux sans-abris

Depuis le reconfinement, Tanguy et Thibaud sillonnent Lille à vélo pour distribuer des repas équilibrés aux sans-abris. De bons petits plats préparés par des bénévoles comme eux. Ce jour-là, les deux livreurs récupèrent les repas concoctés par Agathe qui cuisine chez elle entre deux séances de télétravail. Malgré son budget serré, elle n’a pas hésité un moment à partager : "trois plats par semaine, je m’y tiens, je trouve que c’est important, il faut savoir regarder un petit peu plus loin". Comme les autres bénévoles, Agathe s’est inscrite sur la plateforme dédiée #PourEux pour proposer ses services.

50 paniers par jour

Les deux livreurs repartent avec trois parts chaudes de poulet à la crème et aux champignons accompagné de riz qu’ils vont immédiatement distribuer aux sans-abris. Les bénévoles lillois en distribuent une cinquantaine par jour dans la métropole nordiste, mais aussi des paniers "hygiène" comprenant savon, lingettes, gel hydro alcoolique, bouteille d'eau, déodorant ou encore serviettes hygiéniques. Et, depuis peu, sont également proposés des paniers "#PourRégaler" qui peuvent contenir des vêtements, du petit électronique ou du matériel de camping.

Né dans la capitale quelques jours après l’entrée en vigueur du premier confinement, en mars dernier, le mouvement #PourEux s’est étendu à tout le pays. A Lyon, Toulouse, Chambéry, Nancy, Rouen, Rennes ou encore Bordeaux, ils sont maintenant des milliers à participer à cette grande action solidaire et ô combien essentielle, alors que le nombre de personnes sans domicile fixe ne cesse de progresser. Elles et ils seraient plus de 300 000 aujourd’hui en France selon la Fondation Abbé Pierre.