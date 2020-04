Solidarité : des garagistes aux petits soins des soignants

Le garagiste Julien Viel fait partie des professionnels autorisés à travailler malgré le confinement pôur lutter contre le coronavirus Covid-19. Dans cette période très particulière, il a décidé de se mettre au service des personnels de santé. Pour simplifier la vie de ses clients soignants, il n’hésite pas à se déplacer. Il parcourt chaque jour des dizaines de kilomètres pour aller chercher, puis rapporter les véhicules réparés.

“Le plus important, c’est de se rendre utile”

Difficultés : trouver des pièces détachées alors que beaucoup de fournisseurs sont fermés. Julien Viel ne facture que les pièces et la main-d’œuvre, pas le déplacement ni le prêt d’un véhicule de remplacement. “Ça me paie les frais de gazole et d’autoroute, mais c’est tout. Le plus important en ce moment, c’est de se rendre utile”, estime-t-il. Le garagiste s’est rendu disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant toute la durée du confinement.

