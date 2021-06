Soldes : les commerçants parfois en difficulté

Ils cintrent, rangent, étiquettent. Plus qu'une journée avant les soldes d'été, ils sont presque prêts. Un commerçant à Valenciennes (Nord) a ouvert sa boutique de vêtements un mois seulement avant le début de la pandémie. Durant les confinements, aucune aide de l'État car aucun bilan financier à présenter. Malgré tout, il se dit prêt à faire les concessions pour attirer sa clientèle.

Limiter les pertes

"On fait le choix de sacrifier pas mal de séries pour attirer la clientèle, faire les soldes c'est culturel, s'il n'y a pas de choix à faire on perd au change", déplore Jamel Ramdane, gérant. D'autres solutions existent : des ventes privées, des réductions stratégiques. L'objectif est double : limiter les pertes et assurer l'année qui arrive. "On ne peut pas non plus casser les prix, on a eu à peine un petit mois pour vendre à prix normal, derrière nous on n'a pas de réductions de fournisseurs, il faut gagner de l'argent", explique Hervé Herverquin, gérant d'un magasin de chaussures.