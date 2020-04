"Si j’avais un tel nez, il faudrait sur-le-champ que je me l’amputasse !" : à Bergerac, les habitants invités à jouer Cyrano confiné

Déclamer un passage de la célèbre pièce d’Edmond Rostand, c'est le défi lancé par le théâtre de la Gargouille en Dordogne. Tous les habitants peuvent participer à ce #Cyranoconfiné en se filmant avec un téléphone.

Si vous aimez le théâtre et les challenges, la compagnie du Théâtre de la Gargouille à Bergerac vient de lancer le defi Cyrano Confiné. La règle est simple : se filmer à la maison en jouant un passage de Cyrano de Bergerac. Objectif : garder le moral, pour cette troupe à l'arrêt depuis le début du confinement.

Cyrano, à Bergerac : une évidence

Pour la compagnie de la Gargouille, ce jeu est une façon de garder le lien avec le public. "C’est une bonne façon d’inciter les gens à pratiquer le spectacle vivant" explique Alexandrine Bourgoin, chargée du développement au Théâtre de la Gargouille. Concernant le choix de la pièce, il s’est imposé naturellement, la compagnie étant originaire de Bergerac. "Cyrano, c’est une pièce importante, c’est la plus jouée du répertoire. Il y a de l'enthousiasme, une plutôt bonne maîtrise du texte, ce qui est loin d'être simple" précise encore Alexandrine.

Des cadeaux pour les meilleurs interprètes

L'interprétation doit être filmée et envoyée à la troupe via sa page Facebook jusqu'au 4 mai avant midi. Le meillleur interprète gagnera un pass invité permanent à tous les spectacles du théâtre de la Gargouille pendant un an pour toute sa famille.