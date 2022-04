Secteur aérien : les prix s’envolent, plombés par l’inflation et la hausse des prix de l’énergie

Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances loin dans nos territoires ultramarins par exemple, attention aux prix du billet qui s’envolent, de près de 14 %. La hausse est encore plus marquée pour La Réunion, mais toutes les destinations sont en fait concernées. En cause, le prix du kérosène et la reprise du secteur aérien impacté directement par la crise sanitaire.

Des billets d’avion dont les prix s’envolent. À Orly (Val-de-Marne), samedi matin 23 avril, des vacanciers en partance vers la Guadeloupe ne cachent pas leur exaspération face aux tarifs. En un an, les prix des vols au départ de la France vers l’étranger ont augmenté en moyenne de 6,1 % et de + 13, 5 % pour les vols vers l’Outre-mer. À La Réunion, où la hausse des tarifs est la plus élevée, plus de 30 %, les voyageurs ont du mal à comprendre. "Quand on a des enfants en métropole, c’est inadmissible", juge une femme.

"La hausse des prix pourrait continuer"

Les compagnies aériennes se justifient par le contexte d’inflation et la hausse des prix de l’énergie liés à la guerre en Ukraine. C’est particulièrement vrai pour les Outre-mer, selon Arnaud Aymé, spécialiste transports pour SIA Partners. "Au départ de l’Outre-mer, il y a essentiellement des destinations long courrier, or la part du kérosène en coût total d’un vol (…) représente jusqu’à la moitié du coût total du vol", explique-t-il. Même en écartant le coût du carburant, la hausse des prix pourrait continuer, car après deux ans de crise sanitaire, les compagnies ont aussi besoin de se refaire une santé financière.