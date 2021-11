Scolarité : moins de fermetures de classes prévues malgré le Covid-19

C'est un nouveau protocole qui vise à laisser le plus d'établissements ouverts que possible. Actuellement, les classes d'écoles ferment au moindre cas de Covid-19. Mais suite aux annonces du gouvernement, le jeudi 25 novembre, le protocole va désormais être plus ouvert : dès qu'un cas de Covid-19 sera détecté dans une classe, tous les enfants seront testés. Les élèves positifs seront à l'isolement durant une semaine, les négatifs pourront aller à l'école.



Une pratique mise à l'essai



Dix départements français, dont le Rhône, ont pu tester le nouveau protocole. Sur la semaine dernière, le département a déclaré que 78 fermetures de classes ont été évitées. Mais ce protocole possède des limites, comme à Dijon (Côte-d'Or), où les laboratoires n'ont pas tenu le rythme face à l'afflux de tests d'enfants. D'autres facteurs comme les durées d'incubation ne sont pas pris en compte dans le protocole, ce qui laisserait la porte ouverte à des failles.