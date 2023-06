Santé : un médicament contre le diabète pourrait diminuer le risque de Covid long

Sur le plateau du 19/20, le journaliste et médecin Damien Mascret évoque une étude qui suppose qu’un médicament contre le diabète pourrait aider à réduire le risque de contracter un Covid long.

Le Covid long est très invalidant, comme le rappelle sur le plateau du 19/20 le journaliste et médecin Damien Mascret. Une étude donne une nouvelle piste pour le soigner : "Les chercheurs ont pris plus de 1 000 patients, divisés en deux groupes : un qui a reçu traitement habituel et un à qui on a donné un médicament antidiabétique, la metformine. 10 mois plus tard, 10% des personnes avaient un covid long, mais seulement 6% dans le groupe avec la metformine."

La metformine a des propriétés antiinflammatoires

Faut-il pour autant donner ce traitement à toutes les personnes testées positives au Covid ? "Au moins à celles inclues dans l’étude, qui ont plus de 30 ans, sont en surpoids ou obèses. Dans le Covid, vous avez une inflammation importante, or ce médicament antidiabétique (…) a aussi une activité antivirale et antiinflammatoire. C’est peut-être par là que passe l’action. En plus, c’est un médicament bien toléré et bien connu des médecins", souligne Damien Mascret.

