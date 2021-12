Santé : comment éviter l'engorgement des urgences ?

Elle se faufile avec sirène et gyrophare comme le SAMU mais il s'agit d'une unité mobile de télémédecine. À son bord, une infirmière, qui se rend auprès d'une personne positive au Covid-19 qui n'a pas pu avoir de rendez-vous avec un médecin. L'infirmière prend les constantes, prépare le dossier et réalise l'électrocardiogramme. Elle peut appeler le médecin, qui depuis son cabinet, prend le relai. "L'idée est de pouvoir être efficient et de réserver les transports aux cas qui le nécessitent. On peut éviter un passage aux urgences dans trois cas sur quatre", estime le docteur Jérémie Goudour.

Coopérer avec les généralistes

L'équipe mobile de télémédecine est déclenchée depuis la salle d'opération du SAMU de Pontoise (Val-d'Oise) où arrivent les appels du 15. Médecins urgentistes et généralistes se partagent les différents patients. Un homme vient de découvrir qu'il est positif au Covid-19 tout en étant sous chimiothérapie. Aucun rendez-vous n'était disponible chez son médecin généraliste pour le rassurer. Mais il a trouvé la solution dans une maison de santé, où dix généralistes travaillent. Mise en place avant le Covid-19, cette coopération entre SAMU et généralistes est encore plus utile en période de crise sanitaire.