Saint-Tropez : se faire tester en vacances

À Saint-Tropez dans le Var, le ciel s’est voilé. L’été est rattrapé par l’épidémie de coronavirus. Ici, les cas de Covid-19 sont trois fois plus nombreux qu’ailleurs. De plus en plus de touristes veulent se faire tester sur leur lieu de vacances. "Il y a un brassage de population de la France entière, et même des étrangers. Donc il faudrait que ce soit plus accessible", confie une touriste.

Jusqu’à 300 demandes de test par jour

Pour faire le test PCR rapide et gratuit, beaucoup se sont rués sur le seul laboratoire de la ville qui a reçu jusqu’à 300 demandes de test par jour avec des tensions dans la file d’attente. Pour désengorger les six laboratoires du golf de Saint-Tropez, les professionnels de santé ont obtenu l’ouverture d’un centre dédié au dépistage. Depuis lundi 10 août, le gymnase de Grimaud (Var) accueille les touristes et les habitants.

