Saint-Sylvestre : des températures exceptionnelles pour débuter 2022

En maillot de bain et bonnets du Père Noël sur la tête, certains se sont élancés dans la mer pour le premier bain de l’année, samedi 1er janvier, à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). Une eau à douze degrés qui ne ralentit pas les baigneurs. "Ça saisit, c’est sûr. Mais une fois qu’on y est, on est bien, et surtout quand on ressort", raconte une participante. D’autres préfèrent se balader sur la plage et respirer à l’air libre, sans masque.

"Normalement on devrait être sous la neige"

Le Mont Saint-Michel (Manche), lui, attire Parisiens et autres touristes, grâce à une météo clémente. "Il n’y a pas grand-monde, il fait beau, c’était le moment", confie une passante. À Reims, on profite du soleil en terrasse mais on se pose aussi des questions : "C’est inhabituel, normalement on devrait être sous la neige, donc c’est un peu perturbant mais c’est agréable".