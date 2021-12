Météo : des températures très douces pour la dernière semaine de l'année 2021

La nuit du mercredi 29 au jeudi 30 décembre, il a fait 13 degrés à Beauvais (Picardie), 13,3 degrés à Metz (Moselle) et 12,4 degrés à Besançon (Doubs). Des températures surprenantes pour un début d'hiver. "On a une masse d'air subtropicale, qui est présent en ce moment sur l'Afrique du Nord, et au vu de la position de l'anticyclone, les vents s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre, ça ramène cet air très chaud vers la France", explique la journaliste Chloé Nabédian.



La dernière semaine de l'année 2021 plus chaude que celle de 2002

Il pourrait s'agir de la semaine la plus chaude jamais enregistrée sur une période allant du 24 au 31 décembre. "Ça sera normalement confirmé d'ici demain, mais on est en train de battre les records pour cette année 2021 (...) on bat les années 2002 et 2015", déclare la journaliste, qui rappelle que la température moyenne habituelle en cette période est de 5,3 degrés.