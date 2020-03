Russie : premier jour de confinement à Moscou

Lundi 30 mars, Moscou (Russie) s’est réveillé ralenti, engourdi, mais pas complètement à l’arrêt. Les magasins non essentiels et les restaurants sont fermés, en raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19. Dans les rues du centre-ville, les Moscovites sont bien moins nombreux que d’habitude. En théorie, depuis lundi matin, il faut garder une distance de 1,5 m dans la rue et détenir un laissez-passer, mais sa forme n’a pas encore été déterminée. En revanche, il faut déjà avoir une bonne raison pour sortir. Les Russes ont le droit de se déplacer pour entrer ou sortir de la capitale.

L’immense réseau de vidéosurveillance mis à contribution

Nous n’avons vu personne se faire contrôler durant notre reportage, mais le maire de Moscou a sous-entendu que l’immense réseau de caméras de vidéosurveillance et la reconnaissance faciale allaient être utilisés. Le but est d’identifier ceux qui ne respectent pas le confinement. Moscou et sa région sont les premiers à mettre en place un confinement, mais cela pourrait se généraliser dans le pays. Le Kremlin a fait savoir qu’il était favorable à cette mesure, et le Premier ministre a appelé les autres régions de la Russie à en faire autant.

