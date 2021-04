Royaume-Uni : un passeport vaccinal bientôt mis en place

"Boris Johnson devrait annoncer en fin de journée la mise en place de ce nouveau dispositif : mise en place d’un passeport vaccinal, passeport sanitaire, les deux formules ont été employées", explique Mathieu Boisseau, journaliste France Télévisions, en direct de Londres. Avec ce nouveau dispositif, les Britanniques devront prouver qu’ils ont reçu la double injection de vaccin contre le Covid-19 afin de pouvoir retourner dans des stades, dans des salles de spectacle ou des cinémas.

Premier test le 15 avril, lors d’un spectacle à Liverpool

"A l’intérieur de ces établissements, les mesures de distanciation seront considérablement allégées", précise le journaliste pour le 12/13 de France 3. "Pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés, l’entrée sera toujours possible. Mais il faudra fournir la preuve d’une contamination au Covid-19 de moins de six mois, ou bien réaliser un test rapide", ajoute Mathieu Boisseau. "Des expérimentations seront menées très prochainement en Angleterre : la première à Liverpool, le 15 avril, lors d’un spectacle. A priori, les pubs, les bars et les restaurants ne seront pas concernés par ce nouveau dispositif", conclut-il.