Royaume-Uni : un centenaire lève 36 millions d'euros en faisant une course dans son jardin

Après avoir sauvé l'Europe en 1945, Tom Moore va contribuer à sauver le système de santé britannique. Ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale s'était lancé un défi physique dans le but de récolter 1 000 euros pour aider les hôpitaux publics, mais il a en levé 36 millions jeudi 30 avril, alors qu'il célèbre son centième anniversaire. En quelques semaines, le centenaire est devenu un phénomène au Royaume-Uni et son visage s'affiche désormais sur les écrans de Picadily Circus, une des places les plus fréquentées de Londres.

Un message de la reine

Pour lui, tout a commencé par une course en déambulateur dans son jardin. Comme cadeau d'anniversaire, Tom Moore a été fait colonel de l'Armée britannique. "C'est le plus grand honneur que l'on puisse recevoir", a déclaré sur son perron ce héros national. Même la reine Elisabeth II lui a adressé un message personnel pour le remercier. "Je suis ravi que nous ayons réussi à récolter tant d'argent", se réjouit Tom Moore.

