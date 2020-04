Le rappeur Roméo Elvis sort un nouvel album fait "Maison"

Surprise, le rappeur Roméo Elvis a sorti vendredi matin un mini-album de quatre titres inédits, intitulé "Maison", enregistrés avant le confinement mais qu'il a tenu à dévoiler en cette période particulière. Rencontre à distance avec un homme serein.

L'été se passera sans public, pour Roméo Elvis. Alors quand on est une bête de scène comme lui, le confinement il faut l'affronter : "De la frustration mais pas d'inquiétude", assure-t-il. Voici donc Maison, un disque, un EP, quatre titres tout personnels, racontant tout autre chose que le quotidien de son enfermement actuel : pas question en effet de raconter sa vie dans son appartement à Bruxelles.

"Maison", un disque tout sauf confiné --'-- --'--

Un an pile après la sortie de Chocolat, album de platine mais critiqué par beaucoup, reprochant au rappeur un prétendu virage pop, Roméo Elvis, 27 ans, assume faire comme il l'entend. "L'idée de la surprise me plaît, aller où on ne m'attend pas m'a toujours fait kiffer, avoue-t-il. Quand tu deviens écouté comme moi, à un moment donné les avis divergent trop et tu es obligé d'avoir des gens qui réclament le 'vrai Roméo' mais j'ai beaucoup appris".

Je n'ai jamais autant réfléchi au sens de la vie que depuis ce confinement, et je relativise plein de choses... De toute façon je n'ai pas le choix !Roméo Elvis

Roméo Elvis : "C'est important d'être fort dans le réel, encore plus quand tout reviendra" --'-- --'--

Et lui, l'hyperactif, a donc trouvé une certaine sérénité. Apaisé, Roméo Elvis, ou quand le confinement fait du bien à l'homme, à l'artiste et à sa musique.