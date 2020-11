Revue de presse : la presse régionale s’interroge sur le vaccin contre le coronavirus

L’épidémie contre le coronavirus continue de frapper de plus en plus de personnes dans le pays. Le quotidien régional Le Progrès évoque la possibilité d’un traitement avec en Une Vaccin contre le Covid : le doute. Le journal met notamment en avant les zones d’ombre qui existent à ce sujet comme les potentiels effets secondaires sur les patients. Autre conséquence de la crise : le quotidien La Marseillaise alerte sur une possible crise des loyers en France.

Les salles de sport toujours à l’arrêt

En raison de la crise sanitaire dans le pays, les salles de sport restent pour l’instant fermées en France. Avec sa Une L’appel au secours, Paris Normandie évoque la détresse de ce milieu professionnel toujours à l’arrêt. De son côté, le journal L’Ardennais se concentre sur la difficulté de traiter les livraisons qui se multiplient en France avec son titre Une montagne de colis à traiter.