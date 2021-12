Réveillon : quels sujets éviter lors d'un repas en famille ?

Ils reviennent tous les ans : les sujets de conversations qui pimentent le dîner du réveillon. Quels seront-ils cette année ? Les équipes de France 3 ont posé la question à des passants. "Il y a toujours deux gros sujets à éviter à mon avis, c’est la religion et la politique", avance une première dame en riant. "Zemmour, Zemmour et Zemmour", souligne une autre. En dehors de la politique, la question de la vaccination peut créer des débats, selon ce jeune homme : "Dans mon entourage proche, j’ai des anti-vaccins, moi je suis pour, je suis triple vacciné et c’est un sujet qui va me titiller".

Éternelles histoires de famille

Un sujet qui revient cette fois chaque année : les histoires de famille. "On peut critiquer les assemblages des voisins, mais pas ceux de la famille, pour éviter les tensions", annonce un passant. "C’est une belle année pour se prendre la tête avec tout le monde, entre le Covid, le vaccin, la présidentielle qui arrive, le foot (…), tout est sujet à problème !", conclut un autre.